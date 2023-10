Watch more on iWantTFC

Dinepensahan ni Mao Ning, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, ang mga naging aksiyon ng Chinese Navy sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Aniya, iginigiit lang umano ng China ang kanilang soberanya sa naturang lugar.

Nauna nang naiulat ng Armed Forces of the Philippines ang naturang insidente kung saan nag-isyu sila ng radio challenges sa barko ng China, matapos silang sundan nito at magsagawa ng "dangerous maneuvers." — Ulat isinalin mula sa Reuters