Ilang Pinoy sa Israel natakot dahil sa sumiklab na giyera

Matinding takot ang nararamdaman ng mga kababayan nating Pinoy sa Israel sa gitna ng sumiklab na giyera sa pagitan ng Israeli forces at grupong Hamas. Dumadagundong at nakabibingi ang palitan ng pag-atake ng magkabilang kampo at umabot na sa tatlong daan ang patay at halos dalawang libo naman ang sugatan. Naglalatag na ng plano ang gobyerno sakaling kailangang ilikas ang libo-libong Overseas Filipino Workers doon. Nagpa-Patrol, Raffy Santos. TV Patrol, Linggo, 8 Oktubre 2023.