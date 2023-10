Bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas nagpapatuloy

Watch more on iWantTFC

Walang indikasyon ng paghupa ang nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas. Kinondena ng Pilipinas at Amerika ang karahasan pero may ibang bansa sa Middle East na nagpapahayag ng suporta sa mga Palestino. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Linggo, 8 Oktubre 2023.