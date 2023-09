TINGNAN: Dagat sa Thailand nagkulay luntian dahil sa extreme plankton bloom

Watch more on iWantTFC

Dahil sa extreme plankton bloom, nagkulay luntian na ang dagat sa silangang bahagi ng Chonburi province sa Thailand.

Malansa at amoy damo at patay na isda ang tubig dito dahil sa kakulangan ng oxygen ng karagatan. Habang ang mga hayop sa dagat tulad ng balyena ay kumakain ng plankton, maaari rin itong makalason sa mga shellfish at ibang isda.

Ayon sa isang mangingisda, namamatay ang mga tahong sa dagat dahil sa tindi ng plankton.