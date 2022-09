Ilang heads of state nagbigay-pugay kay Queen Elizabeth II

Watch more News on iWantTFC

Nagbigay-pugay kay Queen Elizabeth II ang kaniyang mga apo sa tradisyunal na Vigil of the Princes. Nagsimula na rin ang pagbibigay-pugay sa reyna ng mga head of state na dumating na sa United Kingdom para sa state funeral sa Lunes. Nagpa-Patrol, Rose Eclarinal. TV Patrol, Linggo, 18 Setyembre 2022