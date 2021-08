Watch more on iWantTFC

Sa huling tala, 2 na ang patay at milyon-milyong residente ang nawalan ng kuryente sa Southern Louisiana matapos bayuhin ng matinding storm surge at napakalakas na hangin na dala ni Hurricane Ida. Tuloy-tuloy ang search and rescue efforts sa Louisiana para sa mga residenteng na-trap sa kanilang mga bahay. Nagpa-Patrol, Paul Garilao. TV Patrol, Martes, 31 Agosto 2021