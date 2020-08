OFWs sa Saudi nag-online selling para kumita sa gitna ng pandemya

Watch also in iWant or TFC.tv

Umabot na sa 170,000 ang mga overseas Filipino worker na napauwi sa bansa, ayon sa Department of Labor and Employment. Sa Saudi Arabia, marami sa kanila ang napauwi dahil nagsara ang kanilang kampanya. Kaya sa gitna ng hagupit ng pandemya, ginamit nila ang abilidad at diskarte para kumita. Nagpa-Patrol, Jaypee Aleta. TV Patrol, Linggo, 30 Agosto 2020