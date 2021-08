Watch more on iWantTFC

Saksi si Ghrazie Capistrano Gallora sa gulong nangyayari sa Afghanistan na siyang dahilan ng kaniyang paglikas mula sa naturang bansa halos 1 linggo na ang nakalilipas.

Nagtatrabaho bilang human resources (HR) manager sa isang kompanya sa Kabul, ang capital city ng Afghanistan, si Gallora nang muling i-take over ng grupong Taliban ang lungsod.

Sa panayam ng TeleRadyo ngayong Linggo mula sa Qatar kung saan siya naroon sa kasalukuyan, ikinuwento ni Gallora ang gulong nakita niya sa Kabul habang papunta sa airport para lumikas.

"Kitang-kita ko na po 'yong mga [Taliban] na nagkalat na, kita mo na while we are in the car. tapos 'yong traffic, 'yong chaos ng mga tao, talagang gusto nilang magsialis," ani Gallora, na ngayo'y nananatili sa isang United States airbase sa Doha.

Ayon kay Gallora, Agosto 14, o isang araw bago mapasok ng Taliban ang Kabul, nang umalis sila sa kanilang tinutuluyan sa lungsod. Makalipas ang 2 araw ay nakalipad na siya paalis ng Kabul. May 8 buwan na siyang nagtrabaho sa naturang lugar.

Ang chief operating officer umano ng kompanya ni Gallora ang tumulong para makaalis siya at ang kaniyang mga kasamahan mula Kabul.

"Nag-ask kami ng permission sa Taliban kung puwede pong makapag-pass through kami papuntang airport. So 'yon naman po ay pinayagan naman kami," ani Gallora.

Nasa 200 tao sa kompanya ni Gallora ang magkakasamang naglakad papuntang airport at nag-iisa lang umano siyang babae doon.

Nasa 15 Pinoy ang kasama ni Gallora sa kompanya pero 12 ang kasama niya ngayon sa Doha habang ang iba ay inilikas sa ibang mga bansa, tulad ng United Kingdom.

Ayon kay Gallora, kumapit siya sa kaniyang pananampalataya para magkaroon ng lakas ng loob sa kanilang paglikas.

Kinailangan din niyang ipakita sa kaniyang mga katrabaho na siya'y matatag, lalo't nagsisilbi siya bilang HR manager.

"Kasi kapag nakita nilang pinanghihinaan 'yong pinaka-parang HR... baka sila po hindi sila makapag-focus sa gagawin nila," sabi niya.

Patuloy naman aniyang binabantayan ni Gallora ang lagay ng ibang kakilalang Pinoy na naiwan sa Afghanistan.

"Sabi naman po nila safe naman po sila doon, sa ngayon," ani Gallora.

Patuloy ring nakikipag-ugnayan ang embahada ng Pilipinas kina Gallora kaugnay sa kanilang flight pauwi ng bansa.

Ayon kay Gallora, wala na rin muna siyang balak bumalik sa Afghanistan.

"Medyo mahirap po saka parang, 'yong peace of mind, parang gusto ko muna magkaroon," aniya.

Nauna nang sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na mga "undocumented" ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa Afghanistan dahil walang labor agreement ang Pilpinas sa nasabing bansa.