Payong 'no mask' ng CDC para sa mga fully vaccinated sa US binawi

Binawi ng US Centers for Disease Control and Prevention ang rekomendasyon noong Mayo na maaari nang di magsuot ng face mask ang mga fully vaccinated na mga Amerikano. Sa France, isinabatas na ang mandatory vaccine sa health workers, habang sa England ay unti-unti nang bumabalik ang face-to-face events kasunod ng kanilang end of lockdown o freedom day. Nagpa-Patrol, Rose Eclarinal. TV Patrol, Miyerkoles, 28 Hulyo 2021.