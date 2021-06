Demand sa medical technologists sa US, mataas: PH labor attaché

Watch more in iWantTFC

MAYNILA— Malaki ang demand para sa mga medical technologists at medical professional sa Estados Unidos, ayon sa isang Pinoy labor official sa Washington DC.

Ayon kay Philippine Labor Attaché Angela Librado Trinidad, nasa 110,000 medical technologist ang kailangan ngayon sa Amerika.

Dahil naman dito, hiling ng Philippine Association of Medical Technologists at ibang health care organization na luwagan ang deployment cap sa mga Pinoy health worker.

"May nagtatanong kung ano ba ang nangyayari na, at meron bang review on the latest cap of 5,000 annually, they are asking us and we are telling them that this is based on the IATF resolution, and also on the governing resolution of POEA at this point na meron talagang considerations sa pagtingin ng mas marami ang need sa Filipinos,” ani Librado-Trinidad.

— Teleradyo, 15 Hunyo 2021