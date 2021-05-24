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COVID-19 sniffer dogs, idineploy sa Thailand

ABS-CBN News

Posted at May 25 2021 07:39 AM

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MAYNILA - Idineploy ang COVID-19 sniffer dogs sa Thailand matapos ang pagtaas ng virus cases dito.

Kayang makadetect ng mag ito ng COVID-19 positive sa pamamagitan ng pag-amoy sa human sweat.

Tatlo sa 6 na trained labs ang officially nang tinatawag na COVID sniffer dogs sa Chulalongkorn Univeristy sa Bangkok.

May 95 percent na success rate ang sniffer dogs sa higit 2,000 samples na kanilang tinesting.

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