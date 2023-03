Watch more on iWantTFC

Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Amerika, isang dating pangulo ang sinampahan ng kasong kriminal. May nakitang basehan o probable cause ang Manhattan grand jury para kasuhan si dating US President Donald Trump. Nagpa-Patrol, TJ Manotoc. TV Patrol, Biyernes, 31 Marso 2023.