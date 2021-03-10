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TV Patrol

Buckingham Palace sumagot sa mga ibinulgar nina Prince Harry, Meghan Markle

ABS-CBN News

Posted at Mar 10 2021 08:29 PM

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Sinagot ng Buckingham Palace ang ilan sa mga paratang ng mag-asawang Prince Harry at Meghan Markle sa kanilang kontrobersyal na Oprah interview. Ayon sa Palasyo, ikinalungkot nila ang isyung dumanas si Markle ng racism mula sa ilang miyembro ng Royal Family. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Miyerkoles, 10 Marso 2021

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