'COVID-19 deaths mas marami sa mga bansang marami ang matatandang overweight'

Watch more in iWantTFC

Lumalabas sa pag-aaral ng Johns Hopkins University at Global Health Observatory ng World Health Organization na mas marami ang namamatay sa COVID-19 sa mga bansang marami ang matatandang obese o overweight. Palalawigin naman sa Japan ang state of emergency sa Tokyo at tatlo pang prefecture. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Biyernes, 5 Marso 2020.