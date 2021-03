Halos 40 patay sa marahas na pagbuwag ng mga protesta sa Myanmar

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Halos 40 ang patay sa Myanmar sa pagbuwag ng militar sa magkakahiwalay na kilos protesta.

Kabilang sa namatay ang 3 bata, bukod sa isang 14-anyos na binatilyo na binaril umano ng isang sundalo habang nas convoy ng military truck.

Nasa 300 naman ang inaresto na nagpoprotesta.

