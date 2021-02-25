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TV Patrol

Hustisya hiling ng pamilya ng Fil-Am na umano'y biktima ng US police brutality

ABS-CBN News

Posted at Feb 25 2021 09:12 PM

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Patay ang isang Fil-Am sa California matapos gamitan umano ng excessive force ng pulis noong Disyembre. Humihingi ng hustisya ngayon ang kanyang pamilya. Nagpa-Patrol, TJ Manotoc. TV Patrol, Huwebes, 25 Pebrero 2021

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