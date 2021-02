US Senate inaasahang maglalabas ng resulta sa Trump impeachment trial

Watch more in iWantTFC

Sinalang ng mga abogado ni dating United States President Donald Trump ang mga paratang at ebidensiyang ibinato ng House impeachment managers kaugnay sa kasong inciting to insurrection. Inaasahan namang maglalabas na ng hatol ang US Senate bilang impeachment court ngayong weekend. Nagpa-Patrol, TJ Manotoc. TV Patrol, Sabado, 13 Pebrero 2020