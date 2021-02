Binatang nagising sa coma matapos ang 10 buwan walang nalalaman tungkol sa pandemya

Watch more in iWantTFC

Matapos ma-comatose ng 10 buwan, isang teenager sa England ang nagising nang walang nalalaman tungkol sa nangyayaring pandemya dulot ng COVID-19.

Marso 1, 2020 nang masagasaan ang 19-anyos na si Joseph Flavill.

Noong panahon na iyon ay 23 pa lamang ang naitatalang kaso ng COVID sa England at 3 linggo makalipas idineklara ng British government ang major lockdown sa kanilang bansa habang comatose pa rin si Flavill.

Nagtamo ng traumatic brain injury si Flavill dahil sa aksidente at dalawang beses pang nagpositibo sa virus habang naka-confine sa ospital.

Ngayong buwan ay naigagalaw na niya ang kaniyang katawan at nakakadilat na rin.

Pero pagsubok para sa kaniyang pamilya kung paano nila unti-unting maipapaliwanag ang pagbabago sa mundo bunsod ng pandemya.

Patuloy na nagpapagaling ang binata sa ospital pero hindi pa rin siya mabibisita ng mga kaanak kaya sa video calls muna sila nag-uusap.

Isang cricket at hockey fan si Flavill na nakatakda sanang makatanggap ng Duke of Edinburg Achievement Award noong May 2020 pero dahil naaksidente, hindi na niya nadaluhan ang awarding sa Buckingham Palace.

Bumuhos ang suporta sa pamilya Flavill dahil sa ngayon halos katumbas ng P2.1 million na ang natatanggap ng pamilya para sa recovery procedure ng binata.

- TeleRadyo 5 Pebrero 2021