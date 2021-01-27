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TV Patrol

COVID-19 cases sa buong mundo higit 100 milyon na

ABS-CBN News

Posted at Jan 27 2021 10:17 PM

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Pumalo na sa higit 100 milyon ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Umarangkada naman ang vaccination program sa Myanmar at Nepal. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Miyerkoles, 27 Enero 2021

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