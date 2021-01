Donald Trump, misis na si Melania naghahanda ng mga farewell speech

Watch also in iWantTFC

Handa nang lisanin ni outgoing US President Donald Trump at asawang si Melania ang White House habang papalapit na ang inagurasyon ni President-elect Joe Biden. Hiwalay namang nagkawanggawa sina Biden at Vice President-elect Kamala Harris sa paggunita ng kaarawan ng aktibistang si Martin Luther King Jr. Nagpa-Patrol, TJ Manotoc. TV Patrol, Martes, 19 Enero 2021