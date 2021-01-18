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TV Patrol

Washington DC naka-high alert para sa Biden inauguration

ABS-CBN News

Posted at Jan 18 2021 07:08 PM

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Patindi nang patindi ang seguridad sa Estados Unidos, 3 araw bago manumpa bilang pangulo si Joe Biden. Ayon sa mga awtoridad, maaari ring may banta ng inside attack sa inagurasyon. Nagpa-Patrol, TJ Manotoc. TV Patrol, Lunes, 18 Enero 2021

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