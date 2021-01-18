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TV Patrol

Bakuna ng Sinovac, AstraZeneca OK para sa mass vaccination sa Brazil

ABS-CBN News

Posted at Jan 18 2021 08:20 PM

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Isinailalim sa quarantine ang mga tennis player na kasali sa Australian Open matapos mag-positibo sa COVID-19 ang ilang kalahok. Inaprubahan naman sa Brazil ang paggamit ng bakunang gawa ng AstraZeneca at Sinovac. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Lunes, 18 Enero 2021

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