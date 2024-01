Puting penguin natagpuan sa Chilean Antarctica

Watch more on iWantTFC

Isang puting penguin na may leucism ang natagpuan sa Chilean Antarctica ngayong Enero.

Ang penguin ay isang babae mula sa species ng Gentoo (Pygoscelis papua), na karaniwang nakikilala sa pamamagitan ng itim at puting balahibo nito at may puting batik sa tuktok ng ulo.

Halos puti ang nakitang penguin dahil sa leucism.

Ayon kay Diego Penaloza, isang beterinaryo, ang leucism ay isang genetic na kondisyon na sanhi ng bahagyang pagkawala ng pigmentation ng balahibo o balahibo ng mga hayop, habang pinapanatili ang normal na kulay ng mata, na nagpapaiba sa kanila sa mga hayop na albino.

Sinabi rin ng eksperto na ang leucism, na bihira, ay naitala sa iba't ibang uri ng hayop at maaaring maglantad sa mga hayop na madaling mahuli ng mga mandaragit.