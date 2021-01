World leaders na nagpaturok ng COVID-19 vaccine nadagdagan pa

Watch also in iWantTFC

Nadagdagan pa ang mga heads of state na nagpabakuna laban sa COVID-19. Muli namang tumaas ang bilang ng nagpositibo sa virus sa Bangkok, Thailand, at Sweden, habang 2 araw nang zero case sa Australia. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Biyernes, 15 Enero 2021