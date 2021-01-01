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TV Patrol

PANOORIN: Pagsalubong ng 'Pandemic New Year' sa buong mundo

ABS-CBN News

Posted at Jan 01 2021 09:25 PM

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Binago ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic ang paraan ng pagsalubong sa Bagong Taon sa iba't ibang lugar sa mundo - mula sa Sydney sa Autralia hanggang New York sa Amerika. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Biyernes, 1 Enero 2021

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