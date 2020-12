Drug suspect sa Laguna, patay sa buy-bust matapos umanong manlaban

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Patay ang isa umanong drug suspek sa isang buy-bust operation sa Sta. Rosa sa Laguna.

Sinakalay ng mga pulis ang bahay ng suspek na si alyas Astig sa Barangay Caingin habang nakikipagtransaksiyon sa nagpanggap na buyer.

Kuwento ng mga pulis, nakatunog umano ang suspek na pulis ang kaniyang katransaksiyon kaya bumunot ito ng baril at nagpaputok.

Nauwi umano sa engkuwentro ang operasyon at napatay ng mga pulis ang suspek.

Narekober sa lugar ang kalibre .38 na baril na ginamit umano ng suspek.

