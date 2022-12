Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Hindi dapat ikabahala ang sitwasyon ngayon sa China kung saan biglang dumami ang mga nagkaka-COVID dahil sa pagluluwag ng restrictions doon, ayon sa grupo ng mga doktor ngayong Biyernes.

"Di naman tayo dapat matakot, but we should be vigilant," sabi ni Diana Payawal, pangulo ng Philippine College of Physicians.

Nang tanungin sa ABS-CBN TeleRadyo kung sang-ayon siya sa paghihigpit sa mga taga-China na papuntang Pilipinas, nagpahayag ng pag-aalinlangan si Payawal.

"I am very skeptical sa mga gano'n kasi in the first place, 'di lang naman China ang may COVID," aniya. "So I think we should be fair to all. Dapat lahat po tayo magmatyag."

Dagdag niya, mas handa na ang gobyerno laban sa COVID dahil may mga bakuna at proper management na para dito.

Tila ganito rin ang posisyon ng Department of Health tungkol sa panukalang paghihigpit.

"Sa ngayon, base sa pananaw ng DOH, kasama ng aming mga eksperto, hindi pa ho tayo napapanahon o wala tayong nakikitang pangangailangan para magsara tayo ng borders to this specific country o 'di kaya ay magkaroon ng mas maigting na restrictions para sa bansang ito," sabi ni DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire nitong Huwebes.

—TeleRadyo, Disyembre 30, 2022