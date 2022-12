Watch more on iWantTFC

Nasa 150,000 pasaharo ang inaasahang bibiyahe pauwi sa mga probinsya mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) ngayong Biyernes, 2 araw bago ang Bagong Taon, ayon sa pamunuan nito.

"Medyo abala pa rin tayo dito sa PITX kasi medyo marami pa rin yong pasaherong dumadagsa dito sa terminal, mga humahabol para sa long weekend at pagsalubong ng Bagong Taon," ayon kay PITX spokesperson Jason Salvador.

Nasa 140,000 pasahero ang dumaan sa naturang terminal nitong Huwebes, sabi ni Salvador sa panayam ng TeleRadyo.

Mas mababa aniya ito kumpara sa "record-breaking" na 192,000 pasaherong dumagsa sa PITX noong Lunes at 180,000 biyahero noong Martes.

"Natutuwa naman tayo dahil nakikita nating nagbabalik na sa normal yung pagbiyahe ng ating mga kababayan," sabi ni Salvador.

"Ang pinaghahandaan talaga natin, yung pagbabalik naman nila after all these celebrations, after the long weekend. Sa January 2 inaasahan nating magbabalikan na iyong mga Kapamilya natin na nagpunta sa kani-kanilang probinsya," dagdag niya.

— TeleRadyo, 30 Disyembre 2022