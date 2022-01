Watch more on iWantTFC

Patuloy ang pagbuhos ng tulong para sa mga biktima ng bagyong Odette, mula mismo sa mga naging biktima rin noon ng bagyong Yolanda, Pablo at Sendong. Pero bukod sa pagkain at damit, nagsisimula na ring bumuhos ang tulong para sa pagpapatayo ng masisilungan at solar panels para sa mga nasalanta ng bagyo. Nagpa-Patrol, Sharon Evite. TV Patrol, Huwebes, 30 Disyembre 2021