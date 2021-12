Watch more on iWantTFC

MANILA—Nababahala ang pamumuan ng St. Luke’s Medical Center sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, ayon sa isang opisyal nito.

“Although not in huge numbers, ang very concerning sa amin is the positivity rate that nakikita namin sa ER. Ang, in Quezon City for example yung (emergency room) COVID test positivity rate namin rose up to 42 percent,” ayon sa medical director nitong si Dr. Benjamin Campomanes.

“So ibig sabihin pag pumunta ka sa ER, at suspected COVID ka, 42 percent ang nagpa-positive sa COVID doon.

“From zero mga 4 days, 5 days ago we have now 8 admitted in Quezon City. In BGC, we now have 17 admitted from a low of mga 3 or 4. So ’yun ang concerning sa’min.”

Pero dagdag naman ng doktor, kakaunti pa lamang ang na-admit sa kanilang mga ospital at maaaring dahil ito sa mga bakuna.

“Although konti lang ang naa-admit, kasi madami nang nagpopositibo eh mild cases so ina-attribute namin ito sa mga bakuna,” ani Campomanes.

“So, if you’re vaccinated, you can get sick pero you don’t get hospitalized or die.”

Dagdag pa niya doktor, inaasahan nila ang pagtaas ng mga kaso sa mga susunod na araw.

“Nakikita namin sa clinical practice na just a few days ago talagang madami nang, pami-pamilya ang nagkakaroon ng COVID. Kaya talagang, problema sa atin kasi we need talagang behavioral change,” saad ni Campomanes.

“Eh lalo na nung gumaan ’yung mga restrictions natin talagang party-party, dami talaga. That causes a big problem with transmission.”

Paalaala ni Campomanes, hindi pa ito ang tamang panahon para sa mga party at malalaking pagtitipon ng mga magkakapamilya at magkakaibigan.

“Talagang kailangan palagay ko, as I mentioned earlier, magkakaroon ng behavioral change. Hindi na pwede ’yung, 25, 30 nagpa-party tayo dire-diretso. As of now hindi pa panahon para gawin ’yon,” mungkahi niya.

“Alam mo naman tayo mga Pilipino, talagang very eager tayong makita yung mga kamag-anak natin pero, nakikita namin, pami-pamilya pa rin ang nagkakaroon ng infection and of course kaya mild ang nakikita natin sa ER is because of vaccination.”

“Kaya ’yung mga hindi pa nagpapabakuna, magpabakuna kayo para at least [maski] magkaimpeksyon kayo,” pahayag ni Campomanes.

“Atsaka wrong notion ’yung hindi ka magkakaimpeksyon kung may vaccine ka. Hindi ka lang mahohospital, at hindi maglalala ang COVID mo ’pag vaccinated ka.” — Teleradyo, 30 December 2021