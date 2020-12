Mga mamimili, dagsa sa bentahan ng pailaw at paputok sa Bocaue

Watch also in iWantTFC

Unti-unti nang nabubuhay ang negosyo ng mga paputok at pailaw sa fireworks capital of the Philippines sa Bocaue, Bulacan bago mag Bagong Taon.

Karamihan sa mga tindahan ng paputok ay 24-oras na bukas at tuloy-tuloy lang ang pagpunta ng mga mamimili simula pa madaling araw ng Miyerkoles.

Ang ibang mamimili ay galing pa sa ibang probinsiya at maagang bumiyahe para hindi na makipagsiksikan pa sa mga tao pagsapit ng umaga.

Ayon sa ilang mga tindera, nag-umpisang lumakas ang kanilang negosyo pagkatapos na ng Pasko. Pero anila, malaking dagok sa kanila ang pandemya na sinabayan pa ng ulan at firecracker ban sa ilang mga lugar tulad ng National Capital Region.

Sa ngayon ang pinakamabenta sa lugar ay mga aerial displays na naglalaro sa halagang P600 hanggang P20,000. May mga fountain naman na naglalaro sa 250 hanggang P650 at lusis na mula P50 hangggang P500.

Paalala naman ng Department of the Interior and Local Government (DILG) sa mga mamimili at mga nagtitinda na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng watusi, piccolo, five star, goodbye bading at iba pa.

Maaari namang gumamit ng ibang alternatibong paingay sa pagpasok ng Bagong Taon tulad ng tambol, busina ng sasakyan at iba pa.

- TeleRadyo 30 Disyembre 2020