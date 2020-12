3 empleyado ng NCMH pinagbabaril; 1 patay

Watch also in iWantTFC

Inaalam ng Quezon City Police District kung ano ang motibo sa pagpatay sa isang empleyado ng National Center For Mental Health (NCMH) at kung may kinalaman ito sa pagpatay sa mismong direktor ng NCMH noong Hulyo. Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Miyerkoles, 30 Disyembre 2020