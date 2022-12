DSWD tiniyak na hindi magkaka-delay sa kanilang serbisyo

Watch more on iWantTFC

Tiniyak ng officer-in-charge ng Department of Social Welfare and Development na hindi maaantala ang trabaho ng ahensiya sa kabila ng hindi paglusot sa Commission on Appointments ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Huwebes, 29 Disyembre 2022.