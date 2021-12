Watch more on iWantTFC

MANILA—Nanawagan si Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) chairman Benhur Abalos sa publiko na mag-ingat sa gitna ng pagtitipon-tipon ng mga pamilya at magkakaibigan ngayong holiday season.

“Sa ngayon, there’s nothing to be alarmed of although, ’no, may mga kaso talagang medyo na tumataas talaga. Medyo tumataas,” ani Abalos sa panayam sa Teleradyo nitong Miyerkoles.

“Kaya kami ay huminhingi naman ng reminder sa ating mga nakikinig ngayon, alam niyo, tuwing kumakain tayo, ngayon ay Pasko, ang talagang malakas magkalat dito ay ang family gatherings.”

“Bakit? Lahat naman tayo ay pupunta kay lolo, sa pinsan, sa mga kaopisina natin, kakain tayo wala tayong mga mask. So usually, d’yan nagsisimula ’yan. ’Yung mga walang mask [pagkakain] mo,” diin ng opisyal.

“Pangalawa, ’yung ating mga kababayan, kung minsan nagpa-party pa sa mga kalye, may mga bisyo na walang mask talaga.”

Ayon kay Abalos, simple lang naman ang kailangan gawin para sumunod sa minimum public health standards.

Iginiit din niya na importante ang pag-iingat sa gitna ng banta ng omicron variant ng COVID-19 sa bansa.

“Kung kasing-ingat tayo ng last year, hindi talaga dadami ’tong omicron. Ang sabi nila its is four times more infectious than Delta, it is 10 times more infectious than the original Wuhan,” aniya.

Dagdag pa ni Abalos, pinag-aaralan na ngayong ng Metro Manila Council ang posibleng pagkaroon ng vaccine mandate sa National Capital Region.

“Ang resolution is that gagawa kami ng technical working group ng Metro Manila Council, together with IATF para tingnan yung feasibility ng having ng vaccination mandate,” saad ng opisyal.

“Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin yung mga vaccination card mo, kung papasok ka, saan kailangan requirement ito? Pag-aaralan, pag-aaralan ang legality nito, pag-aaralan kailan ire-require ito.” — TeleRadyo, 29 December 2021