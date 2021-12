Watch more on iWantTFC

Sumabak si presidential bet Panfilo Lacson sa "Ikaw ang On The Spot" presidential candidate interview sa Teleradyo. Kabilang sa kaniyang mga plano kung maihalal ang parusahan ang mga sangkot sa korupsiyon at iayos ang pamamahagi ng relief goods tuwing may kalamidad. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Miyerkoles, 29 Disyembre 2021.