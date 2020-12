Pagbabantay sa mga pantalan sa Palawan hinigpitan laban COVID-19

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Mahigpit na pinababantayan ng pamahalaang panlalawigan ng Puerto Princesa ang kanilang mga pantalan laban sa bagong variant ng COVID-19.

“Nung narinig ko si Pangulo sa emergency meeting niya tinawagan ko agad yung ating team, marami tayong maliliit na seacraft, kako volunteer muna bago mag New Year,” pahayag ni Palawan Gov. Jose Alvarez.

Ito’y kasunod ng bagong variant ng COVID-19 na naiulat sa Sabah kung saan tinatayang nasa 300,000 hanggang 500,000 undocumented Filipino ang nakatira doon. Ang Pilipinas at Malaysia ay kapwa may claim sa naturang teritoryo.

“Pumunta muna kayo sa dulo ng isla natin—sa Mangsee—kung saan meron tayong 10,000 tao doon sa 23-ektarya na isla,” sabi ni Alvarez sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Nitong nakaraang Sabado inanunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na humingi ng tulong sa national government ang lalawigan ng Sulu matapos ma-detect ang mas nakahahawang strain ng COVID-19 sa Sabah.

Ayon kay Alvarez, ang islang partikular niyang pinapatutukan ay malapit lamang sa Sabah.

Aminado ang gobernador na malaking hamon pa rin sa kanila ang pagbabantay sa mga pantalan lalo na laban sa mga ilegal na pumupuslit sa Palawan.

Sabi ni Alvarez pwedeng tumawid ang may mga pasaporte.

“Kaya lang yung walang mga passport talaga hindi mo mamalayan dahil maliliit na bangka sinasakyan papunta sa maliliit na isla natin. Tapos, paggaling doon sumasakay sa jungkong tapos nasa mainland sasakay na ng shuttle papuntang Puerto,” sabi niya.

“Pag restrict ng movement doon sa isla mahirap,” dagdag nito.

Sa ngayon aniya ay kontrolado nila ang COVID-19.

“Kaya kung saan kami may reported na outbreak talagang pinupuntahan namin. Hindi kami naghihintay na pumasok sa mainland,” sabi niya.

