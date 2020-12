Libreng sakay pauwing Siaton, Negros Oriental, pinilahan

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Pinipilahan ng mahigit 400 indibidwal ang libreng sakay ng lokal na pamahlaan Siaton sa Negros Oriental sa Quirino Grandstand sa Maynila, Martes ng umaga.

May mga bus na naghihintay na maisakay ang mga kababayan na stranded sa community quarantine at nawala din ng trabaho.

Ilan sa kanila ay alas-3 pa ng hapon nakapila at nagpalipas ng magdamag sa Grandstand.

Naglatag na lang sila ng kartong mahihigaan kasama ang kanilang pamilya.

Para sa kanila, mas mainam na umuwi na lang sa probinsiya kaysa tiisin ang hirap sa Metro Manila.

Sisiguraduhin naman ng LGU na masusunod ang ihinanda nilang sistema para hindi kumalat ang COVID-19 sa kanilang lugar.

Bago makasakay ng bus, may registration at screening muna para tingnan kung meron ba silang sintomas ng COVID-19. Mayroon din libreng COVID-19 antigen testing sa lugar. Kapag negatibo ang kanilang resulta saka sila bibigyan ng pagkain at pasasakayin sa bus papuntang probinsiya.

- TeleRadyo 29 Disyembre 2020