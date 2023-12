SUV humarurot papasok sa bangko, 6 sugatan

Watch more on iWantTFC

MANILA (3RD UPDATE) — Anim ang sugatan matapos dumiretso ang isang SUV sa loob ng isang bangko sa Brgy. Pasong Putik sa Quezon City nitong Huwebes (Disyembre 28, 2023) ng hapon.

Sa video, makikitang basag ang pinto at sira-sira na ang loob at kisame ng naturang bangko.

Nangyari ang insidente bandang alas-5 ng hapon o habang operational pa ang bangko kaya may mga tao pa sa loob nito, ayon kay P/Capt. Joan Alisago Vela, hepe ng QCPD-District Traffic Enforcement Unit.

Kabilang sa mga nasagasaan ang tatlong empleyado at tatlong kliyente ng bangko.

Ayon sa driver ng SUV, naka-park ito sa tapat ng bangko habang hinihintay ang asawa na nagwi-withdraw ng pera.

Kalaunan ay nawalan aniya siya ng kontrol sa sinasakyang Toyota Fortuner habang inaayos ang pagkaka-park.

"Sabi ng guard, iatras ko 'yung sasakyan... hindi ko magawa na umatras. Pagkatapos i-abante ko, umabante naman [pero] hindi mapigilan. Bakit, anong nangyari dito sa sasakyan? Hindi ko maintindihan," sabi ng driver ng SUV sa ABS-CBN News.

Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng SUV at posibleng maharap sa kasong damage to property at multiple physical injuries. —Ulat nina Michael Delizo at Zyann Ambrosio, ABS-CBN News