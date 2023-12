Watch more on iWantTFC

Nagsisimula nang dumagsa sa Bocaue, Bulacan ang mga namimili ng paputok para sa Bagong Taon. Nagpaalala naman ang Philippine National Police at Bureau of Fire Protection sa mga namimili na maging maingat sa pagdiriwang ng Bagong Taon at sa tamang pag-iimbak ng mga paputok. Nagpa-Patrol, Jeff Caparas. TV Patrol, Huwebes, 28 Disyembre 2023