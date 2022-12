Watch more on iWantTFC

Naghain na ng petisyon para sa motion for reconsideration ang pamunuan ng PhilHealth kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal sa P83 milyong halaga ng benefits na ipinamahagi nito sa mga empleyado noong 2014.

Ayon kay Rey Balena, tagapagsalita ng PhilHealth, nakapaghain na ng petisyon ang PhilHealth, at umaasa silang magiging positibo ang tugon dito ng korte.

“Ang amin pong action ay i-apela at kami po ay nagsumite na ng motion for reconsideration para ma-reconsider itong decision tungkol diyan,” aniya.

Dagdag pa ni Balena, maraming mga empleyado ang nakatanggap ng nasabing mga benepisyo, taliwas sa mga ulat na mga opisyal lamang ang nabigyan nito.

Dahil din dito, magiging mahirap ang pagbabalik ng nasabing halaga.

“Napakahirap po kung ‘yan ay ibabalik… Ito pong mga benepisyong ito ay tinanggap ng lahat ng empleyado ng ahensiya. Kaya kung mangyayari man ‘yun, siyempre lahat ‘yun,” ani Balena.

Nauna nang ipinagutos ng Korte Suprema na ibalik ang nasa P83 milyong halaga ng benefits na ipinamahagi ng PhilHealth. Kabilang sa mga ito ang education allowance at birthday gift.

Giit ng Korte, kinakailangang aprubado ng ehekutibo at ng Department of Budget and Management ang anumang benepisyong ipapamahagi ng PhilHealth sa mga empleyado nito.