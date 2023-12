'Lifestyle diseases' binabantayan ng DOH

Watch more on iWantTFC

Binabantayan ng Department of Health ang mga tinatawag na lifestyle diseases tulad ng heart attack, stroke, diabetes at cancer na siyang mga nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Dahil kaliwa't kanan ang mga party at salu-salo ngayong holiday season, binigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng malusog na pamumuhay. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Martes, 26 Disyembre 2023