Isinasapinal ng Quiapo Church, Manila Police District at iba pang ahensiya ang paghahanda sa pagdiriwang ng Itim na Nazareno sa Enero. Pakiusap ng simbahan at mga awtoridad sa mga debotong lalahok na sumunod sa mga paiiraling patakaran, lalo't may pandemya pa rin. - Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Lunes, 26 Disyembre 2022