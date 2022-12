Watch more on iWantTFC

Pahalagahan ang mahihirap at gumawa ng mabuti sa kapuwa. Ito ang pangunahing mensahe ni Pope Francis sa kaniyang Urbi et Orbi message ngayong Pasko mula Vatican. Pinagdasal rin niya ang mga batang naipit sa alitan at kahirapan. Dito sa Pilipinas, marami ang mga nagsimba ngayong Araw ng Pasko. Nagpa-Patrol, Jose Carretero. TV Patrol, Linggo, 25 Disyembre 2022