Lindol sa araw ng Pasko, nagdulot ng panic sa Lemery, Batangas: alkalde

MANILA - Ikinabahala ng ilang Batangueño ang pagyanig na nangyari sa araw ng Pasko, ayon sa alkalde ng bayan ng Lemery sa Batangas, Biyernes.

"Medyo nagpanic 'yung mga tao kasi kakatapos lang ng [pagsabog] Bulkang Taal," sabi ni Lemery Mayor Eulalio Alilio sa isang panayam sa Teleradyo.

"Nagpanic 'yung mga tao, hindi maiiwasan [mawala] 'yung physical distancing pero after that medyo naka-move on na 'yung mga tao, nag-physical distancing na agad," aniya.

Tiniyak naman ni Alilio na nakahanda ang lokal na pamahalaan na rumesponde kung sakaling magkakaroon ng mga aftershock.

Patuloy pang nagsasagawa ng inspeksyon ang mga opisyal upang makita kung mayroong mga nasirang imprastraktura dahil sa pagyanig, aniya.

Ang magnitude 6.3 na lindol na nagmula malapit sa bayan ng Calatagan ay naramdaman sa ilang bahang ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Batangas at Laguna.