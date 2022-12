Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sa harap ng banta ng BF.7 omicron subvariant, nagpaalala ang isang doktor sa publiko na magsuot pa rin ng face mask lalo na sa mga lugar na mataas ang tsansa ng hawahan ng COVID-19.

Bagama't optional na lang ang pagsusuot ng face sa karamihan ng indoor at outdoor settings, may paalala si Diana Payawal, pangulo ng Philippine College of Physicians.

"Kung marami pong tao kung closed 'yung area at mababa 'yung ceiling ina-[advise] po namin na kayo pa rin ay mag-face mask," ani Payawal sa TeleRadyo ngayong Sabado.

Sundin pa rin aniya ang social distancing at maghugas ng kamay kung kinakailangan para makaiwas sa sakit.

"Wear your mask when it's crowded... sana ay sundin pa rin natin [ang health protocols]," aniya.