MAYNILA – Tumaas ang bilang ng mga firecracker-related na sunog ngayong taon, ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP).

“Dito po ay related sa firecrackers medyo tumaas po tayo ngayong taon ano, 19 na po ang naitala natin, samantalang nakaraan po ay 5 dahil nga po siguro sa pandemic na rin,” ani Fire Supt. Anne Atienza, tagapagsalita ng BFP.

Ani Atienza, maaaring tumaas pa ang bilang na ito habang papalapit ang Bagong Taon.

“Sabi pa nga, mga uhaw ang ating mga kababayan sa firecrackers, mga sabik ano. Kaya sana nga po, ipaubaya na po ang pagpapaputok sa ating mga LGUs kung saan ay meron po silang mga designated areas para dito,” aniya.

Ayon sa opisyal, mga problema sa kuryente ang pangunahing dahilan ng sunog nitong 2022.

“Ang pinaka-cause of fire po natin, yung nangungunang tatlo ay ang una, ay yung electrical ignition po caused by arching, so simula nung pandemic, yun pa rin po hanggang ngayon. Pumapangalawa po yung electrical ignition pa rin by loose connection naman po, so ito nga po yung sikat na sikat na octopus connection, yung ating paggamit ng mga extension wires,” sabi ni Atienza.

“At pumapangatlo po yung smoking. So sana po ay mga kababayan natin, umiwas na po sa mga ganitong gawain para po ligtas po talaga ang ating pag-celebration,” dagdag niya.

Pinayuhan din ni Atienza ang publiko na siguruhing ligtas ang kanilang pagdiriwang ng Pasko.

“Kaya sa ating pong mga kababayang nagluluto, lalo na at this time I’m sure, marami nang nakasalang. Kaya sana po wag iwanan at wag pabayaan dahil dyan po talaga nag-uumpisa yung ating mga insidente,” aniya.

--TeleRadyo, 24 Disyembre 2022