MAYNILA – Nasa 16 katao na ang nahuli ng Philippine National Police (PNP) dahil sa pagbebenta ng mga illegal o pinagbabawal na paputok online, sabi ng isang opsiyal ngayong Sabado.

Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si PCol. Jean Fajardo, naaresto ang mga ito sa entrapment operation.

“May mga nahuli na po tayo, as of December 22 po ay may mga 16 na katao na po tayo na nahuli because of unauthorized selling po ng firecrackers online po,” aniya sa panayam ng TeleRadyo.

“Nagsagawa po tayo ng mga entrapment operation, bumili po tayo through online at through entrapment operation po ay nakabili po tayo,” dagdag pa niya.

Dagdag ni Fajardo, ipagpapatuloy nila ang mga ganitong operasyon lalo’t palapit na ang Bagong Taon.

“Marami na po tayo namo-monitor na mga nagbebenta na po nitong mga firecrackers na wala naman pong mga corresponding permit kaya in-intensify po natin yung ating cyberpatrolling,” sabi niya.

Paalaala ng PNP, ipinapatupad pa rin ang Executive Order 28, na nililimitahan ang paggamit ng mga paputok sa mga community fireworks display.

Pero ani Fajardo, pwede pa ring gumamit ng mga pailaw at iba pang pyrotechnic devices sa kanya-kanyang tahanan.

“Yung pong trumpilyo ay pumapasok po siya doon sa pailaw po kaya pupuwede po yan na gamitin po, kagaya po yan ng mga whistle device, sparklers, or Roman candle, yung mga luces, fountain, butterfly, and other types ng mga pailaw equivalent po dito sa mga nabanggit ko po na mga pyrotechnic devices ay pwede naman pong gamitin sa mga residential areas,” sabi ng pulis.

— TeleRadyo, 24 Disyembre 2022