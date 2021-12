P100M inilaan para sa cash-for-work program sa Odette areas

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Naglaan ang Department of Labor and Employment ng P100 milyon para sa cash for work program nito sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Odette.

“Yung P100M initial lang 'yan. Nag allocate ako ng tig 5000 na workers sa bawat regions na affected—region 4B, 6, 7, 8, 10 and 13,” pahayag ni DOLE Secretary Silvestre Bello III.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Bello na ang makukuhang informal workers ang siyang magtatatrabaho para maglinis ng debris o kalat sa kalsadang iniwan ng hagupit ng bagyo.

“Kailangang maglinis ng mga public facilities, school building. Kailangan mag disinfect ng mga evacuation centers at kasama ang aming mga workers na mag repack ng relief goods. At the same time, they will also help in the distribution of the relief goods,” sabi ni Bello.

Tinatayang 5,000 hanggang 6,000 informal workers ang kakailanganin kada rehiyong apektado ng bagyo.

“Bahala na mga governors, local executives sa distribution ng mga workers na 'yan. 'Yung mga local executives will submit the names of informal workers kagaya ng mga tindera, mga tricycle drivers, mga naapektuhan ng typhoon Odette. Ipo-profile natin kung qualified sila, agad-agad magtrabaho sila and after 10 days susuweldo sila minimum wage,” paliwanag ni Bello.

Mula umano sa Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) ang pondong gagamitin para sa cash-for-work program.



- TeleRadyo 24 Disyembre 2021