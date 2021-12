Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nasa 120 katao ang naospital dahil sa diarrhea outbreak sa Siargao Island, Surigao del Norte matapos ang pananalasa ng Bagyong Odette.

Ayon kay Surigao del Norte Gov. Francisco "Lalo" Matugas, kasalukuyang puno ng mga pasyente ang Siargao District Hospital.

"May namatay na dahil sa diarrhea. 'Yung hospital puno na ang district hospital. Mga 120 patients na doon," aniya sa panayam sa TeleRadyo Biyernes.

Ayon sa gobernador, pahirapan pa rin ang makukuhanan ng malinis at maiinom na tubig sa isla.

Wala pa ring kuryente sa Siargao kaya hindi pa naibabalik ang operasyon ng lahat ng water-refilling stations. Limitado rin aniya ang mga barko at eroplano na naghahatid ng relief goods.

"'Yung tubig isa 'yun sa pinakaproblema, kasi... mga bata nagka-diarrhea," ani Matugas.

"As of now, 'yung iba umiinom lang kung saan-saan," dagdag niya.

Umaapela ng tulong ang opisyal at partikular na hinihiling niya ay generator sets.

Nasa 25 katao ang nasawi sa Surigao del Norte, kabilang ang 18 katao sa Siargao.