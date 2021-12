Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Magdamag na pumila sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) ang mga gustong humabol sa kani-kanilang mga probinsiya para sa Pasko.

Merong mga pasahero ang natulog sa upuan habang naghihintay makakuha ng ticket pauwi.

May mga biyaheng papuntang Naga, Dagupan City, Bicol at Batangas sa naturang terminal.

Karamihan ng mga biyahe ay prebooked na lalo na kung biyaheng Bicol.

Pahirapan ang pila at pagkuha ng ticket papuntang Bicol at Batangas Port dahil ayon sa pamunuan ng PITX, maraming bus ang natrapik sa may Batangas City at Bicol kaya pahirapan din ng dating ng mga bus sa Metro Manila .

May mga biyaherong may dalang malalaking bagahe pa na pasalubong sana sa kanilang mga pamilya sa probinsiya at umaasang makauuwi pa rin kahit papaano.

Nakikipag-ugnayan na ang PITX sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa pagbibigay ng special permit para madagdagan pa ang mga units ng mga bus na bibiyahe ngayong Pasko.

- TeleRadyo 24 Disyembre 2021